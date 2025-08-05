|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
52.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel wäre ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren heute wert (finanzen.ch)
|
05.08.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.25
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|21.07.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|48.63
|-0.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:10
|
UBS AG
Salzgitter Neutral
|11:41
|
Bernstein Research
Unilever Outperform
|11:39
|
Bernstein Research
Reckitt Benckiser Outperform
|11:32
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|11:27
|
Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform
|11:17
|
Bernstein Research
Danone Market-Perform
|11:13
|
Bernstein Research
Henkel vz. Market-Perform