NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen des Kontrahenten Walmart auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,44 Euro belassen. In scharfem Gegensatz zu Ahold Delhaize erhöhe Walmart die Volumina und gewinne Marktanteile hinzu, schrieb Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Walmart erschließe sich neue Wachstums- und Gewinnmöglichkeiten, was bei Ahold Delhaize nicht der Fall sei./rob/bek/he;