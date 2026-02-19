Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’365 -0.1%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’065 1.4%  Bitcoin 52’399 1.0%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 72.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
VW-Aktie: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI
TUI-Aktie sinkt moderat: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"
Suche...
eToro entdecken

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

73.93
CHF
0.57
CHF
0.78 %
17:29:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.02.2026 17:28:14

Rio Tinto Halten

Rio Tinto
73.93 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rio Tinto nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit Glencore von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 7600 auf 7500 Pence gesenkt. Die Verhandlungen seien an den hohen Bewertungsvorstellungen von Glencore gescheitert, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Bergbaukonzerns immer wieder Rekordhochs erreicht habe, scheine das Kurspotenzial mittlerweile begrenzt zu sein./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Halten
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
71.22 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
71.22 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten