Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’770 1.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Alcon43249246
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen
Leclanché-Aktie: Finanzierungsvereinbarung für den kurzfristigen Betrieb gesichert
Novartis-Aktie: Allianz mit Unnatural Products
Castle Private Equity-Aktie: In 2025 Millionen-Gewinn verzeichnet
Suche...
Plus500 Depot

Castle Private Equity Aktie 4885474 / CH0048854746

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Geschäftsbericht 21.02.2026 06:08:00

Castle Private Equity-Aktie: In 2025 Millionen-Gewinn verzeichnet

Castle Private Equity-Aktie: In 2025 Millionen-Gewinn verzeichnet

Die Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity ist im Geschäftsjahr 2025 in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Castle Private Equity
3.25 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen
Sie erzielte einen Gewinn von 1,76 Millionen US-Dollar nach einem Minus von 2,75 Millionen im Jahr 2024, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

Bereits Ende Januar hatte Castle Private Equity angekündigt, dass für 2025 ein Gewinn in Höhe von rund 1,7 Millionen Dollar erwartet wird. Der innere Wert (NAV) je Aktie fiel per Ende 2025 auf 5,98 Dollar nach 7,40 Dollar Ende 2024.

Das vergangene Jahr sei von einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit geopolitischen Unsicherheiten und anhaltend restriktiven Finanzierungsbedingungen geprägt gewesen, hiess es im Bericht weiter. Im Jahresverlauf habe Castle Private Equity Ausschüttungen erhalten, vor allem aus Unternehmensverkäufen und Sekundärtransaktionen.

mk/tp

Baar (awp)

Weitere Links:

Trotz Umsatzrekord: Klarna-Aktie sackt nach Milliarden-Meilenstein ab
Leclanché-Aktie: Finanzierungsvereinbarung für den kurzfristigen Betrieb gesichert
Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger

Bildquelle: Castle Private Equity

Analysen zu Castle Private Equity AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

20.02.26 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
20.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.17 B5HSYU
Short 14’671.33 13.80 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’859.76 20.02.2026 17:31:56
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.94 STVB8U
Long 12’373.32 8.85 S8IBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie freundlich: Millionenschweren Auftrag erhalten
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Sika-Aktie klettert: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
NVIDIA-Aktie stärker: Möglicher Deal mit OpenAI - Steht das grösste Investment der Firmengeschichte bevor?
Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien?
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von RENK
Newmont-Aktie in Rot: Gemischte Zahlen übertreffen Erwartungen nur teilweise
Trotz Umsatzrekord: Klarna-Aktie sackt nach Milliarden-Meilenstein ab
RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag gefragt
Ex-Dividende: So viel erhalten Infineon-Aktionäre pro Aktie

Top-Rankings

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 08/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:16 ROUNDUP/Aktien New York: Kein Befreiungsschlag nach Neuigkeiten im Zollkonflikt
22:13 Aktien New York: Kein Befreiungsschlag nach Neuigkeiten im Zollkonflikt
21:58 ROUNDUP 2: Trump will nach Zollurteil Alternativen nutzen
21:53 ROUNDUP 2: Viel Applaus für Merkel - Merz bleibt reserviert
21:43 CDU für Wohnungs-Baugenehmigung nach drei Monaten
21:27 Laumann mit bestem Ergebnis als CDU-Vize
21:19 GNW-News: Monument gibt weitere Untersuchungsergebnisse aus den Gebieten Buffalo Reef und Felda der Goldmine Selinsing bekannt
21:15 USA haben Teil ihrer Schulden bei den UN bezahlt
21:05 CDU bestätigt Generalsekretär Linnemann mit großer Mehrheit
20:59 Devisen: Euro tritt nach US-Zollentscheidung auf der Stelle