Castle Private Equity-Aktie: In 2025 Millionen-Gewinn verzeichnet

Sie erzielte einen Gewinn von 1,76 Millionen US-Dollar nach einem Minus von 2,75 Millionen im Jahr 2024, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

Bereits Ende Januar hatte Castle Private Equity angekündigt, dass für 2025 ein Gewinn in Höhe von rund 1,7 Millionen Dollar erwartet wird. Der innere Wert (NAV) je Aktie fiel per Ende 2025 auf 5,98 Dollar nach 7,40 Dollar Ende 2024.

Das vergangene Jahr sei von einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit geopolitischen Unsicherheiten und anhaltend restriktiven Finanzierungsbedingungen geprägt gewesen, hiess es im Bericht weiter. Im Jahresverlauf habe Castle Private Equity Ausschüttungen erhalten, vor allem aus Unternehmensverkäufen und Sekundärtransaktionen.

mk/tp

Baar (awp)