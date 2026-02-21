Castle Private Equity Aktie 4885474 / CH0048854746
21.02.2026 06:08:00
Castle Private Equity-Aktie: In 2025 Millionen-Gewinn verzeichnet
Die Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity ist im Geschäftsjahr 2025 in die Gewinnzone zurückgekehrt.
Bereits Ende Januar hatte Castle Private Equity angekündigt, dass für 2025 ein Gewinn in Höhe von rund 1,7 Millionen Dollar erwartet wird. Der innere Wert (NAV) je Aktie fiel per Ende 2025 auf 5,98 Dollar nach 7,40 Dollar Ende 2024.
Das vergangene Jahr sei von einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit geopolitischen Unsicherheiten und anhaltend restriktiven Finanzierungsbedingungen geprägt gewesen, hiess es im Bericht weiter. Im Jahresverlauf habe Castle Private Equity Ausschüttungen erhalten, vor allem aus Unternehmensverkäufen und Sekundärtransaktionen.
mk/tp
Baar (awp)
Analysen zu Castle Private Equity AG
