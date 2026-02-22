Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
22.02.2026 17:47:36
VW-Aktie: Beschäftigungssicherung für Batterietochter PowerCo beschlossen
Für die rund 2.000 Beschäftigten von Volkswagens Batterietochter PowerCo soll es bis Ende 2030 eine Beschäftigungssicherung geben.
Das Verhandlungsergebnis wird laut IG Metall wirksam, wenn es bis zum 28. Februar von beiden Tarifvertragsparteien angenommen wurde.
IG Metall: Verlässlichkeit für Belegschaft
Volkswagen hatte im vergangenen Dezember mit der eigenen Batterieproduktion im Werk in Salzgitter begonnen. An der Zellfabrik auf dem Gelände des bisherigen VW -Motorenwerks war seit Juli 2022 gebaut worden. Mehr als eine Milliarde Euro wurden bisher investiert.
Die getroffene Vereinbarung schaffe Verlässlichkeit für die Belegschaft und für den Standort, sagte Alina Ross, Verhandlungsführerin der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt in einer Mitteilung. Zusätzlich soll eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 5,5 Prozent vereinbart worden sein. Dieser Entgelttarifvertrag ist demnach erstmals zum 31. März 2027 kündbar.
/len/DP/zb
SALZGITTER (awp international)
