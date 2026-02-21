Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.02.2026

Leclanché-Aktie: Finanzierungsvereinbarung für den kurzfristigen Betrieb gesichert

Der Batteriehersteller Leclanché erhält frische Mittel.

Leclanche
0.10 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen
So wurde mit strategischen Partnern eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Vor einer Woche hatte das Unternehmen berichtet, dass es wegen Liquiditätsengpässen zu Verzögerung bei der Auszahlung der Januar-Löhne komme.

Mit strategischen Partnern sei eine Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 16,7 Millionen Franken abgeschlossen worden, teilte Leclanché am Freitag mit. Damit soll der kurzfristige operative Bedarf gedeckt werden.

Die Vereinbarung stelle zusätzliche Liquidität für die kommenden Monate bereit und ermögliche es, den laufenden Verpflichtungen nachzukommen, darunter die Zahlung von Mitarbeitergehältern, Lieferanten und projektbezogenen Verpflichtungen.

So werde auch für operative Stabilität gesorgt, damit sich die Teams und das Management auf die Durchführung der aktuellen Aktivitäten konzentrieren könnten.

Parallel dazu werden weiterhin auch langfristige strategische und finanzielle Optionen geprüft, um die Kapitalstruktur des Unternehmens zu stärken.

cf/mk

Yverdon-les-Bains (awp)

