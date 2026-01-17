Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’595 -0.5%  Bitcoin 76’607 -0.2%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 64.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Holcim1221405ABB1222171VAT31186490Partners Group2460882Novartis1200526Sunrise Communications138622040Helvetia Baloise46664220
Top News
Quantencomputer-Branche im Fokus: Warum die IBM-Aktie 2026 Potenzial für eine Outperformance hat
Wells Fargo 2026: Analyst sieht Potenzial bei diesen Energie-Aktien
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Darum könnten Anleger von diesen Regionen profitieren
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
IPO-Vorschau 2026: Diese Tech-Firmen könnten an die Börse gehen
Suche...
Quanten-Boom 17.01.2026 02:41:00

Quantencomputer-Branche im Fokus: Warum die IBM-Aktie 2026 Potenzial für eine Outperformance hat

Quantencomputer-Branche im Fokus: Warum die IBM-Aktie 2026 Potenzial für eine Outperformance hat

Die Quantencomputer-Branche hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Nun könnte IBM der grosse Gewinner sein.

• Quantencomputer-Aktien legten 2025 stark zu und IBM investierte in Cloud, KI und Quantencomputing
• IBM setzt auf weitere Fortschritte im Quantenbereich in den kommenden Jahren
• Stabiles Wachstum und Profitabilität machen IBM für 2026 attraktiv

Im Jahr 2025 erlebten Quantencomputer-Aktien einen regelrechten Höhenflug. Startups wie Rigetti Computing und D-Wave Quantum legten in nur zwölf Monaten um mehr als 600 Prozent zu. Auch die Google-Mutter Alphabet konnte mit einem Plus von fast 90 Prozent glänzen. Zwar sei der Erfolg hier stärker auf künstliche Intelligenz zurückzuführen, doch der Willow-Chip hält Alphabet weiterhin an der Spitze der Quantenindustrie, so ein Bericht auf The Motley Fool.

Neuer Rückenwind für IBM

IBM litt, laut The Motley Fool, während der gesamten 2010er-Jahre, da die traditionellen Technologiebereiche des Unternehmens nicht mehr wuchsen. Unter der Leitung von CEO Arvind Krishna habe IBM jedoch neuen Rückenwind bekommen, indem der Fokus auf Cloud-Computing und künstliche Intelligenz gelegt wurde, heisst es weiter.

Ein grosser Teil der Unternehmensaktivitäten konzentrierte sich zusätzlich auf Quantencomputing. Bereits im Jahr 2016 bot IBM erstmals öffentlich über die Cloud Zugang zu einem Quantencomputer an. Zwar handelte es sich dabei um eine experimentelle Maschine, doch 2019 stellte das Unternehmen mit dem IBM Q System One seinen ersten kommerziell nutzbaren Quantencomputer vor. Danach setzten sich die Fortschritte seither fort: Im November 2025 kündigte das Unternehmen den IBM Quantum Nighthawk an. Der 120-Qubit-Computer kann Schaltungen mit 30 Prozent höherer Komplexität ausführen und gleichzeitig die Fehlerraten niedrig halten.

Rückblick auf 2025

Ein weiterer Faktor, der IBM-Aktien im Quantenbereich attraktiv mache, ist, laut The Motley Fool, die Stabilität des Unternehmens und die Rückkehr zu Wachstum. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erzielte IBM einen Umsatz von fast 48 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im gleichen Zeitraum erzielte IBM einen Nettogewinn von fast 5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei die meisten Zuwächsen aus laufenden Geschäften und Investitionen resultieren.

Diese Verbesserungen führten dazu, dass der Aktienkurs von IBM im letzten Jahr um fast 35 Prozent gestiegen ist. Zwar sei das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36 nicht günstig, doch es hebt sich dadurch hervor, dass IBM überhaupt ein Earnings Multiple aufweist, so The Motley Fool. Dies fehle bei den meisten Quanten-Startups. Ausserdem sei das Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwas über 4 im Vergleich zu Startups mit dreistelligen KUV-Werten ein Schnäppchen. Deren Aktien könnten laut dem Bericht leicht fallen, sobald Anleger solche hohen Umsatzmultiplikatoren infrage stellen.

Auch im Vergleich mit Alphabet schneidet IBM gut ab, weil das KUV von Alphabet bei 10 liegt und die Bewertung damit teuer ist. IBM verfügt über eine Marktkapitalisierung von 285 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den Megacaps. Dennoch ist dies nur ein kleiner Bruchteil der Grösse von Alphabet. Angesichts des Wachstums in den Bereichen Cloud, KI und letztlich auch Quantencomputing sollte IBM mit seinem Aktienkurs auf Erfolgskurs bleiben, so The Motley Fool weiter.

IBMs Zukunftspläne

Ausserdem hat IBM die Vision, dass bis Ende 2026 der sogenannte Quantum Advantage erreicht werden soll, also die Fähigkeit, Probleme besser zu lösen als mit klassischen Methoden allein, wie aus der Unternehmenseigenen Roadmap hervorgeht.

Zudem plant IBM bis 2029 den ersten fehlerresistenten Quantencomputer zu liefern. Dies erfordere die Entwicklung einer Architektur, die Fehler effizient korrigieren kann - ein Problem, das die Quantenindustrie seit Langem herausfordere.

Ausblick 2026

Laut The Motley Fool sei IBM die Quantencomputing-Aktie mit der grössten Erfolgsaussicht für 2026. Obwohl IBM nicht über die Grösse von Alphabet oder das Wachstumspotenzial seiner Startup-Konkurrenten verfügt, sollten Investoren bedenken, dass Quantencomputing weiterhin ein unbekannter Bereich sei und wahrscheinlich nur einen kleinen Teil von IBMs Umsatz ausmache. Dies deute darauf hin, dass die Technologie eher ein Beitrag als ein Haupttreiber der IBM-Aktie im Jahr 2026 sein wird. Allerdings stehe auch Alphabet vor einer ähnlichen Herausforderung im Quantenbereich und die enorme Grösse könnte das zukünftige Wachstum bremsen.

Aktien von Unternehmen wie Rigetti und D-Wave Quantum haben bereits 2025 einen Grossteil ihres Wachstums realisiert und ein dreistelliges Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte weiteres kurzfristiges Wachstum begrenzen und sogar zu Verkaufsdruck führen.

Im Gegensatz dazu bleibt IBM im Quantenbereich innovativ, und die Profitabilität des Unternehmens ermöglicht es, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren. Angesichts der Kombination aus technologischen Fortschritten im Quantencomputing und finanzieller Stärke scheint IBM sowohl für eine führende Position in der Branche als auch für Aktienkurswachstum im Jahr 2026 gut aufgestellt zu sein.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026
Die Top 5-Performer 2025 im DAX: Hier sehen Analysten auch 2026 weiter Luft nach oben?

Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
16.01.26 Marktüberblick: Versorger gesucht
16.01.26 SMI bleibt im Rekord-Modus
16.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’939.04 19.53 S80BSU
Short 14’217.44 13.89 SQ3B6U
Short 14’756.20 8.87 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’413.59 16.01.2026 17:31:52
Long 12’819.60 19.53 SSQBNU
Long 12’518.27 13.61 SXTBSU
Long 12’003.39 8.98 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Stadler Rail-Aktie tiefer: Neuer Auftrag aus Osteuropa sorgt für Aufmerksamkeit
SAP SE Aktie News: SAP SE büsst am Vormittag ein
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag fester
ams-OSRAM-Aktie springt an: Halbleiterkonzern verhandelt wohl mit Infineon
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kursverlusten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Abschlägen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
DocMorris Aktie News: DocMorris haussiert am Nachmittag
Bayer erhält EU-Zulassung für Eylea 8 mg bei dritter Indikation - Aktie dennoch tiefer
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 03/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:00 GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Stand des Geschäfts
22:38 Behörde: Flugzeuge sollen iranischen Luftraum meiden
22:33 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwerfälliger Wochenausklang
22:22 ROUNDUP: Rom will keine Soldaten für Grönland-Erkundungsmission schicken
22:17 Aktien New York Schluss: Schwerfälliger Wochenausklang
22:08 Nobelinstitut: Preis und Preisträger sind untrennbar
21:48 IAEA: Einigung auf Waffenruhe beim AKW Saporischschja
21:26 ROUNDUP/Bayer: Oberster Gerichtshof überprüft Fall im US-Glyphosat-Streit
21:17 Von der Leyen würdigt Brasiliens Einfluss beim Mercosur-Deal
21:09 Selenskyj warnt vor neuen massiven russischen Luftangriffen