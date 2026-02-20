Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 215 auf 195 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Prognosen des Flugzeugbauers für die Zahl der Auslieferungen in diesem Jahr habe er seine Schätzungen entsprechend gesenkt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Annahmen für das operative Ergebnis (Ebit) je ausgeliefertes Flugzeug 2026 und 2027 nach unten./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
195.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
189.86 €
|
Abst. Kursziel*:
2.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
190.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.44%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26