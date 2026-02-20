AB InBev 60.80 CHF 0.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Quartalszahlen von 67 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Brauereikonzerns seien gemischt ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.