Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Under Armour Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie erzielt, während Analysten im Schnitt einen kleinen Verlust erwartet hätten, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraufhin sei auch der diesjährige Ausblick angehoben worden. Er sieht aber weiterhin mehrere Punkte, in denen Under Armour der Konkurrenz hinterherhinke./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Under Armour Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 5.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 7.27
|
Abst. Kursziel*:
-31.22%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 7.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.07%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Under Armour Inc.
|
18:00
|Gewinne in New York: Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
16:29
|Under Armour Aktie News: Under Armour steigt am Freitagnachmittag stark (finanzen.ch)
|
16:02
|Pluszeichen in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
04.02.26