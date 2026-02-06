Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

5.56
CHF
0.52
CHF
10.33 %
18:00:03
BRXC
06.02.2026

Under Armour Underweight

Under Armour
5.56 CHF 10.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie erzielt, während Analysten im Schnitt einen kleinen Verlust erwartet hätten, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraufhin sei auch der diesjährige Ausblick angehoben worden. Er sieht aber weiterhin mehrere Punkte, in denen Under Armour der Konkurrenz hinterherhinke./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 10:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 10:28 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

