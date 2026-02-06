NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie erzielt, während Analysten im Schnitt einen kleinen Verlust erwartet hätten, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraufhin sei auch der diesjährige Ausblick angehoben worden. Er sieht aber weiterhin mehrere Punkte, in denen Under Armour der Konkurrenz hinterherhinke./tih/he;