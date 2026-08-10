S&P 500 aktuell: Anleger lassen S&P 500 am Montagmittag steigen

Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.11 Prozent stärker bei 7’766.19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.686 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.136 Prozent auf 7’747.11 Punkte an der Kurstafel, nach 7’757.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7’748.42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’773.76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 7’575.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 7’398.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der S&P 500 bei 6’389.45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’793.68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Datadog A (+ 7.98 Prozent auf 252.59 USD), APA (+ 6.94 Prozent auf 40.24 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.84 Prozent auf 530.00 USD), Akamai (+ 6.43 Prozent auf 117.65 USD) und Lumen Technologies (+ 5.05 Prozent auf 6.56 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Coherent (-11.63 Prozent auf 335.05 USD), Under Armour (-7.28 Prozent auf 5.67 USD), Under Armour (-6.49 Prozent auf 5.55 USD), Lumentum (-6.24 Prozent auf 834.59 USD) und The Trade Desk A (-6.12 Prozent auf 12.96 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8’418’816 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch