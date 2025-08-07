|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 17:04:20
Under Armour Underweight
Under Armour
4.16 CHF -24.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour von 6 auf 5 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportbekleidungsherstellers habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Matthew Boss am Freitag nach der Zahlenvorlage. Mit der Prognose für das zweite habe das Unternehmen die Markterwartungen erheblich verfehlt./ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Under Armour Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 5.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 5.22
|
Abst. Kursziel*:
-4.31%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 5.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.19%
|
Analyst Name::
Matthew Boss
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
