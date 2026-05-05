Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
4.80CHF
-0.11CHF
-2.16 %
05.05.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.05.2026 14:56:57
Under Armour Buy
Under Armour
4.80 CHF -2.16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Jay Sole geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Bericht zum vierten Geschäftsquartal die Stimmung unter den Anlegern des Sportartikelherstellers verbessern könnte. Zuletzt sei diese sehr pessimistisch geworden./rob/tih/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
|
Unternehmen:
Under Armour Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 11.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 6.15
|
Abst. Kursziel*:
78.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 6.27
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.44%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Under Armour Inc.
|
05.05.26
|Under Armour Aktie News: Under Armour verteuert sich am Dienstagabend (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Under Armour Aktie News: Under Armour am Dienstagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
30.04.26
|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Under Armour informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.04.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
22.04.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 legt zu (finanzen.ch)
|
16.04.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)