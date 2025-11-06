Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Under Armour Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Matthew Boss attestierte dem Sportartikelhersteller am Freitag ein durchwachsenes zweites Geschäftsquartal. Er vermerkte dabei den vom Unternehmen angedeuteten Effekt, dass Umsätze vom dritten in das zweite Quartal vorgezogen wurden. Er sieht darin ein Signal, dass der Konsens im dritten Quartal vielleicht nicht erreicht wird./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Under Armour Inc. Underweight
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 5.00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 4.55 		Abst. Kursziel*:
9.89%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 4.62 		Abst. Kursziel aktuell:
8.34%
Analyst Name::
Matthew Boss 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

