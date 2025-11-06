Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
Under Armour Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Matthew Boss attestierte dem Sportartikelhersteller am Freitag ein durchwachsenes zweites Geschäftsquartal. Er vermerkte dabei den vom Unternehmen angedeuteten Effekt, dass Umsätze vom dritten in das zweite Quartal vorgezogen wurden. Er sieht darin ein Signal, dass der Konsens im dritten Quartal vielleicht nicht erreicht wird./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Under Armour Inc.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 5.00
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
$ 4.55
Abst. Kursziel*:
9.89%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
$ 4.62
Abst. Kursziel aktuell:
8.34%
Analyst Name::
Matthew Boss
KGV*:
-
