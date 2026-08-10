Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’976 -0.1%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9350 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’389 1.0%  Bitcoin 51’783 -1.1%  Dollar 0.8101 0.3%  Öl 87.9 5.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405NVIDIA994529ABB1222171Galderma133539272Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Scharfe Kritik von BofA-Ökonomen an Fed-Chef Warsh
US-KI-Giganten unter Druck: Kimi K3 aus China fordert Anthropic und OpenAI heraus
Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Performance im Blick 10.08.2026 20:03:44

NYSE-Handel S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

NYSE-Handel S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Der S&P 500 zeigt sich am Montagnachmittag kaum verändert.

Verisk Analytic a
147.57 CHF -4.97%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.10 Prozent tiefer bei 7’750.14 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62.686 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.136 Prozent leichter bei 7’747.11 Punkten in den Handel, nach 7’757.64 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’743.11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’773.76 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’575.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’398.93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’389.45 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.00 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Datadog A (+ 9.87 Prozent auf 257.01 USD), APA (+ 8.72 Prozent auf 40.91 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.72 Prozent auf 529.39 USD), Akamai (+ 6.67 Prozent auf 117.91 USD) und NetApp (+ 6.14 Prozent auf 201.15 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Coherent (-11.88 Prozent auf 334.09 USD), Under Armour (-7.94 Prozent auf 5.63 USD), Under Armour (-7.08 Prozent auf 5.51 USD), Lumentum (-6.77 Prozent auf 829.92 USD) und Verisk Analytics A (-5.65 Prozent auf 180.99 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12’543’332 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 12.92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Under Armour Inc When Issued

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Under Armour Inc When Issued

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

10.08.26 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
10.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10.08.26 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
10.08.26 Europas strategische Autonomie
10.08.26 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Coherent am 10.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’753.11 -0.06%