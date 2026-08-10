NYSE-Handel S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Um 20:01 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.10 Prozent tiefer bei 7’750.14 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62.686 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.136 Prozent leichter bei 7’747.11 Punkten in den Handel, nach 7’757.64 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’743.11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’773.76 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’575.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’398.93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’389.45 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.00 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Datadog A (+ 9.87 Prozent auf 257.01 USD), APA (+ 8.72 Prozent auf 40.91 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.72 Prozent auf 529.39 USD), Akamai (+ 6.67 Prozent auf 117.91 USD) und NetApp (+ 6.14 Prozent auf 201.15 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Coherent (-11.88 Prozent auf 334.09 USD), Under Armour (-7.94 Prozent auf 5.63 USD), Under Armour (-7.08 Prozent auf 5.51 USD), Lumentum (-6.77 Prozent auf 829.92 USD) und Verisk Analytics A (-5.65 Prozent auf 180.99 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12’543’332 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 12.92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch