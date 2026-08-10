Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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10.08.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour am Montagnachmittag massiv unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 5,76 USD.
Die Under Armour-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 5,76 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'765 Punkten realisiert. Der Kurs der Under Armour-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,76 USD nach. Bei 6,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 221'719 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Gewinne von 41,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 28,13 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 07.08.2026 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,107 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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20:03
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
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18:00
|S&P 500 aktuell: Anleger lassen S&P 500 am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
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16:29
|Under Armour Aktie News: Under Armour am Montagnachmittag massiv unter Druck (finanzen.ch)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.ch)
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06.08.26
|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Under Armour Inc.
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
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