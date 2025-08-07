|Kurse + Charts + Realtime
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 US-Dollar belassen. Nach den klar verfehlten Marktschätzungen für das zweite Geschäftsquartal dürften die Erwartungen an das Ergebnis je Aktie des Sportbekleidungsherstellers im Gesamtjahr signifikant sinken, schrieb Jay Sole am Freitag nach der Zahlenvorlage. Die niedrige Bewertung dürfte aktuell kaum stützen und die Stimmung gegenüber der Aktie weiter trüb bleiben./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Under Armour Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 8.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 5.22
|
Abst. Kursziel*:
53.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 5.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.89%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
