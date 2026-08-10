Under Armour Aktie News: Investoren fliehen am Montagabend aus Under Armour

Die Under Armour-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,8 Prozent auf 5,64 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'749 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Under Armour-Aktie bei 5,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,07 USD. Bisher wurden via New York 1'285'739 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 44,54 Prozent Plus fehlen der Under Armour-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,53 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 07.08.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 1.10 Mrd. USD, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,43 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,107 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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