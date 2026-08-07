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Index-Bewegung 07.08.2026 16:00:54

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich

Der S&P 500 bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

DENTSPLY SIRONA
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Am Freitag notiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.27 Prozent höher bei 7’731.11 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62.720 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.266 Prozent auf 7’730.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’709.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’728.99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’747.63 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 3.02 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’503.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’337.11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’340.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12.72 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 14.30 Prozent auf 382.00 USD), Airbnb (+ 13.89 Prozent auf 172.71 USD), Microchip Technology (+ 12.74 Prozent auf 83.83 USD), Lumentum (+ 10.25 Prozent auf 924.00 USD) und Corning (+ 8.03 Prozent auf 169.80 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil The Trade Desk A (-23.20 Prozent auf 13.57 USD), ResMed (-9.04 Prozent auf 203.07 USD), Under Armour (-7.66 Prozent auf 5.91 USD), Under Armour (-7.02 Prozent auf 5.83 USD) und DENTSPLY SIRONA (-5.69 Prozent auf 12.42 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 sticht die The Trade Desk A-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’870’225 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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