Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’504 -0.5%  SPI 17’270.1500 -0.5%  Dow 47’443.7 0.5%  DAX 24’256 0.1%  Euro 0.9268 0.1%  EStoxx50 5’705 0.5%  Gold 3’985 -2.3%  Bitcoin 91’585 0.5%  Dollar 0.7962 0.0%  Öl 66.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis fällt unter 4'000 US-Dollar
Darum bleibt der Franken gegenüber Dollar und Euro stabil
Der (bessere) Warren Buffett ETF
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal

Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

3.89
CHF
0.02
CHF
0.44 %
14:10:29
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 14:35:46

Under Armour Buy

Under Armour
3.89 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten des Sportmodehändlers dürften im abgelaufenen Quartal mau gewesen sein, schrieb Jay Sole in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Markt schätze die Umsatzentwicklung in Nordamerika weiterhin als schwierig ein./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 7.50
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 4.93 		Abst. Kursziel*:
52.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 4.85 		Abst. Kursziel aktuell:
54.64%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse