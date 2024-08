NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Die Bank habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Bei der Integration der übernommenen Credit Suisse liege die UBS vor dem Zeitplan. Dies habe zu schnelleren Bruttokosteneinsparungen, einer beschleunigten Reduzierung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte und besseren Kapitalquoten als erwartet geführt./la/bek;