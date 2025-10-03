UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 21 auf 29 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Schweizer böten mit der Integration der Credit Suisse zwar das klassenbeste Ergebniswachstums bis 2027, schrieb die nun verantwortliche Expertin Flora Bocahut in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Ihre Schätzungen lägen aber bis zu fünf Prozent unter dem Konsens und die Aktienbewertung erscheine ausreichend./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Underweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
29.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
34.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32.25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
