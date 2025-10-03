Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'509 0.7%  SPI 17'213 0.6%  Dow 46'520 0.2%  DAX 24'460 0.2%  Euro 0.9354 0.1%  EStoxx50 5'661 0.3%  Gold 3'864 0.2%  Bitcoin 95'973 -0.1%  Dollar 0.7969 -0.1%  Öl 64.4 0.2% 
UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

32.25
CHF
0.30
CHF
0.92 %
09:00:17
BRXC
03.10.2025

UBS Underweight

UBS
32.25 CHF 0.92%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 21 auf 29 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Schweizer böten mit der Integration der Credit Suisse zwar das klassenbeste Ergebniswachstums bis 2027, schrieb die nun verantwortliche Expertin Flora Bocahut in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Ihre Schätzungen lägen aber bis zu fünf Prozent unter dem Konsens und die Aktienbewertung erscheine ausreichend./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Underweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
29.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34.64 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
32.25 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

