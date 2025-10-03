LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 21 auf 29 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Schweizer böten mit der Integration der Credit Suisse zwar das klassenbeste Ergebniswachstums bis 2027, schrieb die nun verantwortliche Expertin Flora Bocahut in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Ihre Schätzungen lägen aber bis zu fünf Prozent unter dem Konsens und die Aktienbewertung erscheine ausreichend./ag/nas;