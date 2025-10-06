UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
UBS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für UBS vor der Berichtssaison der Banken von 27 auf 28 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Laut Analyst Giulia Aurora Miotto dürften Investmentbanken ein gutes drittes Quartal hinter sich haben. Den Fokus erwartet er auf dem US-Geschäft sowie auf dem deutschen Konjunkturpaket, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Mit Blick auf UBS rechnet er damit, dass diese im Handelsgeschäft auf Jahresbasis etwas weniger stark abgeschnitten haben dürfte als die Deutsche Bank./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Underweight
Unternehmen:
UBS
Analyst:
Morgan Stanley
Kursziel:
28.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
35.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
32.55 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Giulia Aurora Miotto
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
15:58
|Freundlicher Handel: SPI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt (finanzen.ch)
12:29
|UBS Aktie News: UBS gibt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
12:26
|Montagshandel in Zürich: SLI am Mittag freundlich (finanzen.ch)
12:26
|SIX-Handel: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
10:02
|SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
09:28
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|15:36
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|32.55
|-0.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:47
Jefferies & Company Inc.
Stellantis Buy
|15:36
Morgan Stanley
UBS Underweight
|15:35
Morgan Stanley
Deutsche Bank Overweight
|15:13
DZ BANK
BASF Kaufen
|14:04
JP Morgan Chase & Co.
Danone Overweight
|14:04
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|14:01
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Overweight