UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
33.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31.62 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
12:26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Mittag (finanzen.ch)
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI stärker (finanzen.ch)
09:29
|UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
09:28
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
04.12.25
|UBS-Aktie höher: CS-AT1-Investoren aus Japan reichen Klage gegen die Schweiz ein (AWP)
04.12.25
|CS-AT1-Investoren aus Japan reichen Klage gegen die Schweiz ein (AWP)
Analysen zu UBS
|11:09
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|UBS
|31.63
|1.34%
