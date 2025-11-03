UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
30.69CHF
-0.07CHF
-0.24 %
10:44:23
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.11.2025 10:39:06
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 40 auf 41,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzung für 2025 um acht Prozent. Zudem legt er jetzt in seiner Bewertungsbasis einen höheren Schwerpunkt auf das Jahr 2028./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
41.50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Zürich: SPI zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: mittags Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SPI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober (finanzen.net)
Analysen zu UBS
|10:39
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:39
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:39
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|30.69
|-0.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|
UBS AG
PUMA Neutral
|10:57
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|10:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy
|10:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Schneider Electric Buy
|10:39
|
UBS AG
AB InBev Buy
|10:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
UBS Buy
|10:37
|
Barclays Capital
Siemens Healthineers Overweight