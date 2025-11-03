Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.11.2025 10:39:06

UBS Buy

UBS
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 40 auf 41,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzung für 2025 um acht Prozent. Zudem legt er jetzt in seiner Bewertungsbasis einen höheren Schwerpunkt auf das Jahr 2028./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
41.50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30.69 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

