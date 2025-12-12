Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SIX-Handel im Fokus 12.12.2025 15:58:23

Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags fester

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.32 Prozent fester bei 17’794.45 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.278 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.081 Prozent auf 17’751.54 Punkte an der Kurstafel, nach 17’737.21 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17’860.25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’751.54 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0.022 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Stand von 17’627.02 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Stand von 16’945.18 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Stand von 15’616.16 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 14.67 Prozent. Bei 17’860.25 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14’361.69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 6.37 Prozent auf 20.55 CHF), BVZ (+ 6.36 Prozent auf 1’170.00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5.45 Prozent auf 0.16 CHF), Cicor Technologies (+ 5.06 Prozent auf 135.00 CHF) und Implenia (+ 4.82 Prozent auf 71.80 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Evolva (-7.77 Prozent auf 0.76 CHF), Xlife Sciences (-6.69 Prozent auf 23.70 CHF), Kudelski (-5.38 Prozent auf 1.23 CHF), GAM (-5.33 Prozent auf 0.14 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4.29 Prozent auf 44.60 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7’335’187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283.052 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

