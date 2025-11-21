UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat UBS auf "Underweight" belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre jeweiligen Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Unter den Banken hebt sie zudem Deutsche Bank, Bper Banca und ABN Amro positiv hervor, wogegen sie UBS, Nordea und Swedbank kritischer sieht./gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
24.11.25