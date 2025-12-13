|Mögliche Alternative?
|
13.12.2025 03:29:40
Abseits von DroneShield: Diese australische Verteidigungsaktie könnte interessant sein
Die DroneShield-Aktie hat in den vergangenen Wochen kräftig an Wert verloren - trotz ihres beeindruckenden Jahresanstiegs. Analysten sehen eine mögliche Alternative.
• Analysten bewerten Electro Optic Systems mit "Buy" und sehen deutliches Kurspotenzial
• Die Übernahme eines Drohnenabwehrsystems stärkt EOS in einem wachsenden, geopolitisch relevanten Markt
DroneShield-Aktie zuletzt unter Druck
Die Aktie des australischen Rüstungsspezialisten DroneShield hat zuletzt deutlich an Wert verloren. Trotz eines Kurszuwachses von rund 176 Prozent seit Jahresbeginn gerieten die Anteilsscheine jüngst stark unter Druck und entfernten sich deutlich von ihrem Rekordhoch bei 6,705 australischen Dollar, das sie im Oktober erreicht hatten. Zuletzt waren die Titel an ihrem Heimatmarkt noch 2,11 australische Dollar wert (Stand: Schlusskurs vom 11.12.2025).
Die letzten Wochen hatten das Vertrauen vieler Aktionäre beschädigt: So kam es zum abrupten Rücktritt von US-CEO Matt McCrann. Daneben verkauften führende Manager - darunter der CEO und Mitglieder des Vorstands - Aktienpakete im Wert von mehreren Millionen australischen Dollar. Hinzu kam eine falsche Auftragsmeldung: Ein vermeintlich neuer US-Regierungsauftrag stellte sich als bereits bekannt heraus.
Electro Optic Systems-Aktie als Alternative?
Während die Jahresperformance von DroneShield nach wie vor beeindruckt, richten einige Marktbeobachter den Blick auf eine andere australische Verteidigungsaktie: Electro Optic Systems. Das Unternehmen entwickelt elektrooptische Technologien und bietet Produkte für Weltrauminformation, Nachrichtendienste, optische und mikrowellenbasierte Systeme sowie ferngesteuerte Waffenplattformen für verschiedene militärische Einsatzbereiche an. Der Schwerpunkt der Erlöse liegt im Verteidigungssegment, in dem Electro Optic - ähnlich wie DroneShield - Überwachungs-, Feuerleit- und Waffensysteme für militärische Kunden liefert.
Angesichts der internationalen Sicherheitslage und steigender Verteidigungsausgaben sehen manche Anleger in Electro Optic Systems eine attraktive Alternative zu DroneShield. Analystenbewertungen untermauern diesen Blick: Laut Daten von TipRanks stufen alle drei befragten Analysten die Aktie als "Kauf" ein, wodurch sich insgesamt ein "Strong Buy"-Rating ergibt.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,74 australischen Dollar und entspricht einer Veränderung von 105,92 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 4,730 australischen Dollar. Das höchste Kursziel liegt bei 11,16 australischen Dollar, was ein mögliches Kursplus von bis zu 135,94 Prozent bedeuten würde.
Der Broker Bell Potter zeigt sich etwas zurückhaltender, empfiehlt die Aktie jedoch ebenfalls zum Kauf und nennt ein Kursziel von 8,10 australischen Dollar. Ein mögliches Ende des Ukraine-Konflikts könne zwar kurzfristig auf den Kurs wirken, ändere aber nach Einschätzung des Hauses nichts an den langfristigen Wachstumsaussichten, berichtet The Motley Fool Australia. Zudem verweist Bell Potter auf den jüngst abgeschlossenen Erwerb eines Drohnenabwehrsystems der MARSS Group, den das Unternehmen als strategisch sinnvoll bewertet.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst die Woche etwas tiefer ab - 13'000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen zum Handelsende im Minus -- DAX letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leicht im Minus, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss in Rot. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.