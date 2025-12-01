UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
38.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
32.81 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
31.00 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
06:00
|Swiss prosecutors file charges against Credit Suisse and UBS (Financial Times)
01.12.25
|Freundlicher Handel: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
01.12.25