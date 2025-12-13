|Frühe Anlage
13.12.2025 11:03:09
So viel hätte eine VeChain-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Einstiegs gewesen.
Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.059845 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 1’670.99 VeChain in seinem Portfolio. Die gehaltenen VeChain wären am 12.12.2025 bei einem VET-USD-Kurs von 0.011589 USD 19.36 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 80.64 Prozent verkleinert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 12.12.2025 bei 0.011589 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.058784 USD und wurde am 15.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
