So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Internet Computer notierte gestern vor 1 Jahr bei 13.59 USD. Bei einer ICP-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 735.73 Internet Computer. Da sich der Wert von Internet Computer am 12.12.2025 auf 3.221 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’370.10 USD wert. Mit einer Performance von -76.30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 30.10.2025 fiel ICP auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.891 USD. Am 15.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 13.22 USD.

Redaktion finanzen.net