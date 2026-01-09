Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

38.19
CHF
0.34
CHF
0.90 %
09.01.2026
BRXC
12.01.2026 07:26:48

UBS Overweight

UBS
38.19 CHF 0.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 38 auf 43 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob am Freitag seine Ertrags- und Ergebnisschätzungen für 2025 etwas an im Vorfeld des Quartalsberichts. An seinen Annahmen für 2026 und 2027 ändert sich kaum etwas./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

