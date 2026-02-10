UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
33.97CHF
0.00CHF
0.00 %
10:02:22
BRXC
10.02.2026 08:49:19
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Bei der schweizerischen Großbank zeigten einige Trends in die richtige Richtung, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Dies könne im Verlauf des Jahres zu einer höheren Profitabilität und Aufwärtspotenzial für die Aktien sorgen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
33.97 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|08:49
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|UBS
|33.80
|-0.48%
