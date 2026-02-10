Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

33.97
CHF
0.00
CHF
0.00 %
10:02:22
BRXC
UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Bei der schweizerischen Großbank zeigten einige Trends in die richtige Richtung, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Dies könne im Verlauf des Jahres zu einer höheren Profitabilität und Aufwärtspotenzial für die Aktien sorgen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
36.99 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33.97 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

