Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’805 -2.2%  SPI 17’714 -2.1%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’127 -2.0%  Euro 0.9008 -0.1%  EStoxx50 5’596 -2.2%  Gold 5’119 0.3%  Bitcoin 52’958 2.7%  Dollar 0.7795 -0.1%  Öl 105.4 12.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield setzt auf Wachstum im zivilen Sektor - Aktie knickt dennoch ein
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Roche-Aktie tiefrot: Präsident des Pharmariesen hält weitere Verhandlungen mit den USA für "absolut richtig" - Forschungsrückschlag
Iran-Konflikt erschüttert Börsen: JPMorgan nennt Gewinner und Verlierer
Ascom-Aktie deutlich höher: Medizinal-IT-Unternehmen mit Gewinnexplosion im 2025
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

29.40
CHF
-0.56
CHF
-1.88 %
10:41:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.03.2026 08:51:05

UBS Outperform

UBS
29.40 CHF -1.88%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach endgültigen Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Regulatorische Kapitalanforderungen per Ende 2025 seien um zwei Milliarden Euro geringer ausgefallen als die Prognose der Großbank vom Juni des Jahres, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
32.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
29.40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:51 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 UBS Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

UBS 29.03 -3.12% UBS