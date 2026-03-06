UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
29.40CHF
-0.56CHF
-1.88 %
10:41:10
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.03.2026 08:51:05
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach endgültigen Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Regulatorische Kapitalanforderungen per Ende 2025 seien um zwei Milliarden Euro geringer ausgefallen als die Prognose der Großbank vom Juni des Jahres, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Outperform
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29.40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBS
|
09:45
|RBC Capital Markets: UBS-Aktie erhält Outperform (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS gibt am Montagvormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SPI liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart tief in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|08:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|29.03
|-3.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:37
|
Bernstein Research
Roche Outperform
|09:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Neutral
|09:29
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|09:16
|
Jefferies & Company Inc.
GEA Buy
|08:51
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|08:45
|
Warburg Research
Wacker Neuson Buy
|08:43
|
JP Morgan Chase & Co.
GEA Underweight