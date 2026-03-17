SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain

Zum Handelsschluss stand im SIX-Handel ein Plus von 0.77 Prozent auf 2’056.19 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der SLI 0.334 Prozent tiefer bei 2’033.63 Punkten, nach 2’040.44 Punkten am Vortag.

Bei 2’061.35 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’033.55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’178.71 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 17.12.2025, den Wert von 2’107.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’110.67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 4.41 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’223.32 Punkten. Bei 2’014.47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 3.15 Prozent auf 134.10 CHF), Helvetia Baloise (+ 2.86 Prozent auf 201.20 CHF), VAT (+ 1.98 Prozent auf 514.80 CHF), Partners Group (+ 1.98 Prozent auf 824.00 CHF) und Logitech (+ 1.97 Prozent auf 75.74 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1.19 Prozent auf 170.55 CHF), Geberit (-1.00 Prozent auf 554.20 CHF), Richemont (-0.58 Prozent auf 137.10 CHF), Lindt (-0.27 Prozent auf 11’010.00 CHF) und Givaudan (-0.21 Prozent auf 2’807.00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4’412’597 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283.189 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch