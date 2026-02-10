UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
33.88CHF
-0.09CHF
-0.26 %
13:00:24
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.02.2026 12:14:09
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe im vierten Quartal eine robuste Performance abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS gibt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
09.02.26
|UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Gewinne in Zürich: SMI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)