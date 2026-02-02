Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

33.70
CHF
-0.27
CHF
-0.79 %
09:54:09
BRXC
06.02.2026 08:10:15

UBS Neutral

UBS
33.59 CHF -1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die UBS von 41,50 auf 38 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chris Hallam sieht nach dem Ausblick der Schweizer bis 2028 nun weniger Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien, auch wenn man den Zielen ein gewisses Maß an Zurückhaltung unterstelle. Seit seiner Kaufempfehlung im März 2022 seien die UBS-Papiere dem Gesamtmarkt klar davongerannt, schrieb Hallam am Freitag./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
38.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.57 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.59 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse