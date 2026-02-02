UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
UBS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die UBS von 41,50 auf 38 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chris Hallam sieht nach dem Ausblick der Schweizer bis 2028 nun weniger Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien, auch wenn man den Zielen ein gewisses Maß an Zurückhaltung unterstelle. Seit seiner Kaufempfehlung im März 2022 seien die UBS-Papiere dem Gesamtmarkt klar davongerannt, schrieb Hallam am Freitag./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Neutral
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
38.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.57 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.59 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
