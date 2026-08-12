TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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12.08.2026 09:35:02
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Umsatz des Reisekonzerns lägen drei beziehungsweise sechs Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An der breiten Ebit-Zielspanne für das laufende Geschäftsjahr halte Tui fest./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Hold
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.19%
|
Analyst Name::
James Wheatcroft
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse