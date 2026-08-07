TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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07.08.2026
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07.08.2026 07:00:35
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri geht recht zuversichtlich in den Quartalsbericht der Hannoveraner am 12. August, wie er am Donnerstag schrieb. Die entscheidende Frage sei, ob sich die Entspannung in Nahost auch in den Spätsommer-Buchungen zeige./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.72 €
|
Abst. Kursziel*:
61.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
7.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.50%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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