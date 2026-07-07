TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine. Lobbenberg setzt vor allem auf IAG und die Billigflieger./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.19 €
|
Abst. Kursziel*:
39.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
7.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.64%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
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|Barclays Capital
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|TUI Overweight
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|Deutsche Bank AG
|07:36
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
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|18.05.26
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