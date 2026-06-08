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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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08.06.2026 19:24:35

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tui von 8,20 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit deutlich gesenkten operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) trug James Wheatcroft am Montag dem bereits im April gesenkten Jahresziel des Reisekonzerns Rechnung./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TUI AG Hold
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TUI AG 		Analyst:
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Rating update:
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Analyst Name::
James Wheatcroft 		KGV*:
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