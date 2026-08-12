TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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12.08.2026 10:02:28
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TUI gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das TUI-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7.89 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 12.668 TUI-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 93.29 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 11.08.2026 auf 7.36 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6.71 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von TUI belief sich zuletzt auf 3.81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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