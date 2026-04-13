TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Sonntag massiv seine Schätzungen für den europäischen Luftfahrtsektor aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.28 €
|
Abst. Kursziel*:
44.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
7.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.57%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
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