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11.08.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON verbilligt sich am Dienstagnachmittag

TRATON Aktie News: TRATON verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 38,10 EUR abwärts.

TRATON
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Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 38,10 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'348 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 37,68 EUR. Bei 38,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68'522 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,61 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 47,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 4,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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