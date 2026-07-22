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23.07.2026 12:11:44

TRATON Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin merkte in einer Analyse vom Donnerstag an, dass die Konsensschätzungen bereits über dem Mittelwert des neuen, vom Unternehmen ans obere Ende der Zielspannen eingegrenzten Ausblicks lägen./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
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