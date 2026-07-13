TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das nun für das zweite Quartal signalisierte operative Ergebnis liege über den Markterwartungen, schrieb Harry Martin am Dienstag. Dass der Lkw-Bauer noch nicht an den Jahreszielen gerüttelt habe, könnte bedeuten, dass er mit Kostengegenwind rechne, der den guten Jahresstart wieder aufzehre./rob/ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
34.58 €
|
Abst. Kursziel*:
4.11%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
34.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.45%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag Verlust reich (finanzen.ch)
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13.07.26
|EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für zweites Quartal 2026 übertrifft Markterwartungen (EQS Group)
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13.07.26
|EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary operating result for Q2 2026 exceeds market expectations (EQS Group)
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13.07.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|10:49
|TRATON Market-Perform
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|07:25
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|Bernstein Research
|07.07.26
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|07.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
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|TRATON Neutral
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|26.06.26
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