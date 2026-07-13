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14.07.2026 10:49:09

TRATON Market-Perform

TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das nun für das zweite Quartal signalisierte operative Ergebnis liege über den Markterwartungen, schrieb Harry Martin am Dienstag. Dass der Lkw-Bauer noch nicht an den Jahreszielen gerüttelt habe, könnte bedeuten, dass er mit Kostengegenwind rechne, der den guten Jahresstart wieder aufzehre./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
34.58 € 		Abst. Kursziel*:
4.11%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
34.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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