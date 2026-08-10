GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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10.08.2026 10:34:44
GEA-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
RBC Capital Markets-Analyst Sebastian Kuenne hat eine ausführliche Untersuchung des GEA-Papiers durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Nettogewinn des Anlagenherstellers liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung. Das habe an nicht weiter fortgeführten Geschäftsteilen sowie an einer höheren Steuerquote gelegen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse
Die GEA-Aktie konnte um 10:18 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.4 Prozent auf 64.05 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13.97 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45’580 GEA-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 13.3 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte GEA am 10.08.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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