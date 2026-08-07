TRATON Aktie News: TRATON am Mittag auf rotem Terrain

Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 38,94 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'565 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 38,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,10 EUR. Zuletzt wechselten 35'778 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. 6,27 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 51,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je TRATON-Aktie. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 4,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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