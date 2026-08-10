TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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10.08.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,78 EUR.
Im XETRA-Handel kam die TRATON-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,78 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'505 Punkten liegt. Bei 39,00 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,68 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,00 EUR. Bisher wurden heute 1'934 TRATON-Aktien gehandelt.
Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 41,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 33,52 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.77 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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