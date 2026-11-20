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20.11.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 32,72 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 32,72 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'018 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 32,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,10 EUR. Zuletzt wechselten 65'077 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,47 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 27,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.42 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 5,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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